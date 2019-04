Nickelback sera la tête d'affiche du prochain FMG

Parallèlement, les organisateurs, qui ont dévoilé une partie de la programmation du prochain FMG mercredi, poursuivent leur tradition de jumeler des artistes lors d'une même soirée.

Ainsi, Daniel Bélanger partagera la scène avec Ariane Moffatt, les Dead Obies avec Les Hôtesses d'Hilaire, LGS (Le Groupe Swing) avec Les Brothers (Jason Roy Léveillé, Simon Morin, Maxime Desbiens-Tremblay et Bryan Audet) et Alex Nevsky avec Les Trois Accords.

Claude Dubois est également prévu dans cette série, mais la personne avec qui il chantera demeure encore inconnue.

Ariane Moffatt, la seule artiste féminine

Pour l’instant, Ariane Moffatt s'avère la seule tête d’affiche féminine prévue dans cette programmation autrement dominée par les hommes.

Même le gala d’humour du 29 août, animé par les Denis Drolet, mettra de l’avant des humoristes exclusivement masculins, dont Adib Alkhalidey, Billy Tellier et Philippe Bond. La nouvelle formation Les Salesbarbes, qui réunit entre autres Jean-François Breau et les frères Éloi et Jonathan Painchaud, donnera une touche musicale cajun à cette soirée.

Le reste de la programmation sera dévoilé au cours des prochains mois.

Un renouveau

Au début du mois d’avril, les organisateurs du festival annonçaient un vent de changement et un « nouveau » Festival de montgolfières.

Le budget a augmenté de 1,6 million de dollars pour atteindre les 6 millions de dollars et l’offre artistique a été bonifiée avec des spectacles simultanés sur les deux scènes.

Le coût des bracelets-passeport passera de 49 $ à 52 $. Ils seront en vente à compter de jeudi.