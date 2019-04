Des papas de nageuses synchronisées forment la première équipe masculine du Manitoba

L’idée est venue de Christian Gosselin, le père de deux jeunes nageuses.

« Ça l’a juste commencé comme une blague », raconte-t-il.

Il dit avoir écrit aux pères des autres nageuses du club de nage synchronisée et il a obtenu des réponses rapidement.

« La seule chose qu'il faut est de savoir nager en eaux profondes », affirme-t-il.

Christian Gosselin explique que l’idée semblait être le moyen idéal d'amasser des fonds pour le club Aquatica Synchro de Winnipeg qui célèbre son 10e anniversaire et encourager davantage de garçons à pratiquer ce sport à prédominance féminine.

« On est juste des pères normaux. On n’est pas de grands athlètes », ajoute l’initiateur du projet.

Un long processus

Si l’idée a commencé comme une simple blague, les 11 pères prennent le projet très au sérieux. Tous les samedis, le groupe se réunit à la piscine Pan Am pour pratiquer leur programme.

« C’est vrai que c’est un peu fou, ajoute M. Gosselin. C’est tout un processus. »

Les nageurs reçoivent l’aide d’une entraîneuse du club pour mettre sur pied leur programme de nage.

« C’est un peu comme un montage. On ajoute quelques secondes à la fois. On espère nager une minute et demie lors du spectacle-bénéfice », affirme M. Gosselin.

Il raconte également que ses deux filles sont extrêmement fières de voir leur père participer ainsi.

« Il y en a une qui était à une de nos pratiques et l’entraîneuse a même dû lui dire d’aller dans la piscine pour nous montrer à faire un certain mouvement », dit-il.

Christian Gosselin admet que le projet va même au-delà de la piscine.

« Je commence à découvrir que c’est plus grand que je pensais, admet-il. C’était des gens que je ne connaissais pas du tout et maintenant on se parle dans les estrades en regardant nos filles. On va même parfois sortir ensemble », ajoute-t-il.

Les hommes feront leurs débuts en public à la piscine Pan Am à Winnipeg le 25 mai, à l'occasion du 10e anniversaire du club Aquatica Synchro.