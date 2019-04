L’Ontario n’élargira pas la route 11

Au cours des dix dernières années, il y a eu un bon nombre d’accidents graves le long de ce tronçon de la route 11.

Entre North Bay et Temiskaming Shores, on y compte une vingtaine de collisions mortelles.

Un groupe de citoyens inquiets – Going the Extra Mile for Safety (GEMS) – avait demandé que la province se penche sur le modèle 2 plus 1, utilisé en Suède et en Irlande.

GEMS souligne qu’avec ce concept, la Suède a réduit de plus de 60 % son taux de mortalité sur les routes.

Cet accident sur la route 11 au sud de Earlton dans le Témiscamingue ontarien avait fait un mort en 2018. Photo : PPO

Le modèle compte trois voies dont deux voies dans un sens et une dans l’autre.

Selon une distance déterminée, il y a alternance pour le dépassement.

Cette voie de dépassement est séparée par une barrière physique qui empêche les conducteurs de l’utiliser en sens inverse.<

Des routes à 2+1 voie ont connu un grand succès en Suède, selon des études. Photo : Wikipédia

Selon Mark Wilson, porte-parole du comité GEMS, le ministère a rejeté cette idée en raison de la taille limitée de l’accotement de la route.

Il indique toutefois que le gouvernement prendra d’autres mesures pour assurer la sécurité des automobilistes, telles qu’étendre la bande rugueuse au centre de la route et dégager le long de l’accotement.

Des bandes rugueuses sur la ligne médiane se trouvent à peu d'endroits sur les routes du Nord de l'Ontario. Photo : iStock

M. Wilson dit que son groupe demeure optimiste.