Le parc régional Pacific Spirit a maintenant 30 ans

Il y a 30 ans, le 23 avril 1989, une partie des terres appartenant à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) devenait le parc régional Pacific Spirit, l'un des plus grands parcs urbains au pays.

Pour l’occasion, le premier ministre provincial de l’époque, Bill Vander Zalm, accompagné de nombreux dignitaires, était présent.

« C'est une porte vers le Pacifique et un terrain spirituel pour ne faire qu'un avec la nature », indique le panneau. Photo : Radio-Canada

Mais pour la Première Nation de Musqueam, qui avait déposé quelques années plus tôt une revendication territoriale incluant l’emplacement actuel du parc, c’était une journée plutôt amère.

Des aînés autochtones ont tenu plusieurs manifestations sur les lieux en 1989, soulignant que le parc avait été créé sans réelle reconnaissance de leur territoire ancestral.

Des aînés de la Première Nation de Musqueam ont organisé des manifestations en 1989. Photo : CBC

Le professeur associé à UBC, Larry Grant, un aîné de la Première Nation, n’a pas participé aux manifestations, mais il soutenait alors les protestataires.

« C’était assez épouvantable parce qu'il allait y avoir plus de randonneurs et plus de personnes dans le coin, ce qui aurait un impact sur l’activité culturelle qui y avait lieu », affirme-t-il.

Larry Grant a vu évoluer le parc Pacific Spirit depuis sa création le 23 avril 1989. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Il croit toutefois que beaucoup de progrès a été fait depuis cette époque.

En 2006, les Musqueam ont signé un protocole d’entente avec UBC. Certaines propriétés, comme le terrain de golf et 20 hectares du parc, ont ensuite été retournées à la Première Nation en 2008, après la signature d’un règlement territorial avec la province.