Inondations : toujours 850 évacués à Sainte-Marie

L'eau s'est retirée de la grande majorité des routes mardi. Une dizaine de rues demeurent toutefois interdites à la circulation. Un périmètre de sécurité est toujours érigé.

Le maire Gaétan Vachon admet que ce qu'il a constaté mercredi matin est pire que le scénario imaginé.

« On va faire le décompte tout à l’heure. Il doit rester une dizaine de rues [inondées] encore. L’eau va graduellement se retirer, on espère, d’ici la fin de la journée ».

Des débris et de la boue se sont accumulés dans les rues et même dans des résidences. L’heure est au nettoyage, explique le maire.

« Pour être capable de sortir la boue, les balais sont là. On a installé des countainers pour les citoyens. Il y en a quasiment dans chaque quartier qui a été inondé », souligne M. Vachon.

On demande aux gens d’aller porter leur bris là-dedans. Tout ce qu’ils sortent de leur résidence et on va essayer de les aider le plus rapidement possible.

Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie