Éclosion de conjonctivite à l'hôpital de Mont-Joli

Jusqu'à maintenant, 10 cas d'infection ont été déclarés.

La situation est sous contrôle, mais on est en surveillance très étroite pour suivre l'évolution de cette éclosion , affirme la directrice par intérim des soins infirmiers au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Danielle Savard.

Plusieurs mesures de prévention ont été mises en place pour éviter la contagion. Les patients qui ont contracté une conjonctivite sont en isolement, le port de la blouse et des gants est obligatoire et la désinfection des chambres des résidents et des espaces communs se fait plus fréquemment, notamment.

On fait une surveillance étroite des résidents et du personnel qui ont des débuts de symptômes. Danielle Savard, directrice par intérim des soins infirmiers au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Malgré l'éclosion, il n'y a aucune restriction de visites. Le CISSS suggère cependant aux proches de patients de reporter leurs visites à plus tard.