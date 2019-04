ABI accueille favorablement l'hypothèse de règlement du ministre Boulet

La direction de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) considère que l'hypothèse de règlement soumise la semaine dernière par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Jean Boulet est un pas dans la bonne direction pour mettre un terme au conflit de travail qui dure depuis 15 mois.

ABI a annoncé mercredi par voie de communiqué sa position par rapport à l’hypothèse de règlement, que l’entreprise dit avoir analysé dans les derniers jours.

La direction de l’aluminerie soutient que l’hypothèse lui demande de la flexibilité sur sa position de négociation. Elle reconnaît toutefois que la piste de solution soumise par le ministre Boulet « constitue une étape positive pour parvenir à une entente. »

La balle est maintenant dans le camp de la partie syndicale selon ABI, qui dit maintenant espérer que le Syndicat des métallos considérera lui aussi l’hypothèse de règlement « comme un cadre de travail pour une entente finale ».

Une réponse du syndicat attendue d’ici vendredi

La direction d’ABI est la première des deux parties à se prononcer sur l’hypothèse de règlement. Le syndicat a jusqu’à vendredi pour faire connaître sa position.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a remis mercredi une hypothèse de règlement à la direction de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) et au syndicat des travailleurs. Il a ensuite répondu aux questions des journalistes, sans dévoiler le contenu de la proposition. Photo : Radio-Canada

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Jean Boulet a transmis mercredi dernier sa plus récente tentative pour mettre fin au conflit de travail à l’ABI. L’hypothèse de règlement porte sur la convention collective et le protocole de retour au travail.

L’hypothèse de règlement n’est pas publique, mais le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, Jean Boulet, assure que dans ces documents-là, il y a des concessions exigées autant pour la partie syndicale que pour la partie patronale, même si le premier ministre s'est positionné en faveur d'Alcoa.

Les 1030 travailleurs et travailleuses d’ABI sont en lock-out depuis le 11 janvier 2018.