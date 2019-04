Si un contrat à long terme est signé avec New York, Apuiat ne suffirait pas

Le projet Apuiat ne pourrait fournir qu'une partie de l'énergie qui serait nécessaire si Hydro-Québec signe un gros contrat d'approvisionnement à long terme avec la ville de New York, selon le spécialiste en énergie et professeur auxiliaire au département de science économique à l'Université d'Ottawa, Jean-Thomas Bernard.

En début de semaine, le maire de New York Bill de Blasio a indiqué vouloir alimenter sa ville à 100 % avec de l'hydroélectricité canadienne d'ici à 2020.

Le maire de New York Bill de Blasio. Photo : Reuters / Brendan McDermid

De peur leur nature, les projets éoliens comme Appuiat sont limités, souligne Jean-Thomas Bernard

Comme vous savez, les projets éoliens sont soumis à l’intermittence donc ils produisent de l’énergie, mais on ne leur attribue pas beaucoup de capacité parce qu’il faut répondre à la demande comme elle se présente et le vent lui il opère quand ça lui convient , rappelle Jean-Thomas Bernard au micro de Bonjour la Côte.

Avec ses surplus actuels, Hydro-Québec pourrait probablement fournir New York pour les dix prochaines années, analyse Jean-Thomas Bernard. Mais si un contrat à plus long terme est signé, les surplus et Apuiat ne suffiront pas.

L’économiste Jean-Thomas Bernard Photo : Radio-Canada

Évidemment, Apuiat ne serait pas le seul projet qui pourrait être mis en cause, ça prendrait un projet hydroélectrique pour jouer le rôle de batterie au moment où cette électricité-là n’est pas disponible , indique le professeur Bernard.

Les éoliennes d'Apuiat se trouveraient à une quarantaine de kilomètres du centre de Port-Cartier Photo : Apuiat.com

Selon Jean-Thomas Bernard, le projet petit Mécatina pourrait lui aussi être lancé dans les prochaines années si Hydro-Québec signe un contrat d’approvisionnement de 15 ou 20 ans avec la ville de New York.

Pour l’instant, les surplus d’Hydro-Québec sont vendus à des prix très bas et la demande est faible, rappelle également Jean-Thomas Bernard.