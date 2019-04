Après la pluie, la fonte des neiges inquiète les riverains

Selon les autorités, le bassin Nord de la rivière des Outaouais serait capable de contenir environ 40 % des eaux de ruissellement; cependant, puisque le couvert neigeux est deux fois plus important qu'à pareille date l'an dernier, le niveau de l'eau peut bondir si de grandes quantités de pluies s'abattent sur la région au cours des prochaines heures et des prochains jours.

Les experts indiquent toutefois que les niveaux sont « normaux » pour l'instant. Le pic de la crue est prévu pour dimanche ou lundi dans la région de la capitale fédérale.

« Nous ne sommes pas en mode panique, parce que nous avons déjà déployé la majorité des sacs [de sable] dont nous avons besoin, mais il faut être prêts à se redéployer en cas de besoin, voire à évacuer », a indiqué Mike Duggan, conseiller municipal de la Ville de Gatineau.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau est par ailleurs attendu aux alentours de midi à Gatineau pour y rencontrer des sinistrés. Le chef du gouvernement se rendra ensuite dans le district du lac Beauchamp, toujours à Gatineau, pour discuter avec d'autres citoyens touchés par les inondations.

Toujours dans la région, le village de Saint-André-Avellin s'est réveillé les pieds dans l'eau, après la crue de la rivière Petite-Nation.

Le niveau de l’eau a monté d’environ 15 cm au cours de la nuit et s’approche maintenant de celui de 2008, où la rivière avait atteint son niveau le plus élevé en 45 ans.

Un peu plus près de Montréal, à Saint-André-d'Argenteuil, l'armée canadienne est déployée pour tenter d'éviter le pire, la rivière du Nord étant sortie de son lit.

Selon Marc Olivier-Labelle, maire de la municipalité, la situation est différente de celle de 2017, entraînant entre autres des préoccupations liées à la protection des infrastructures.

« Nous n'avons pas eu d'évacuations supplémentaires cette nuit; nous avons trois équipes déployées [mercredi] matin » pour rencontrer les citoyens et évaluer leurs besoins, a-t-il poursuivi.

On sent que le moral de certains est plus difficile avec la pluie, l'augmentation du niveau [de l'eau].

Marc Olivier-Labelle, maire de Saint-André d'Argenteuil