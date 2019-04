Guy Caron officiellement candidat aux élections fédérales

Le néo-démocrate a obtenu sa nomination lors d'un rassemblement des membres du parti, mardi, à Rimouski. Il était le seul candidat en lice.

M. Caron est député de la circonscription depuis 2011.

Je veux continuer à desservir la population et me battre pour plus d'équité dans la région.

Guy Caron, député néo-démocrate et candidat aux prochaines élections fédérales