La rivière Petite-Nation déborde à Saint-André-Avellin

Le niveau de l’eau a monté d’environ 15 cm au cours de la nuit et s’approche maintenant de celui de 2008, alors que la rivière Petite-Nation avait atteint son niveau le plus élevé en 45 ans.

L’eau a monté beaucoup plus rapidement qu’on s’y attendait , affirme le maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière. On pompe le plus qu’on peut, on ajoute des pompes. On veut s’assurer que la route 321 ne soit pas fermée parce que c’est un axe routier vraiment important.

Selon le maire, une cinquantaine de personnes sont en ce moment évacuées. Il invite les gens qui auraient besoin de l’aide de la Croix-Rouge de se présenter au complexe Whissell pour être pris en charge.

Il va y avoir encore d’autres évacués, c’est sûr et certain , affirme M. Carrière. La situation, on la contrôle encore surtout grâce à nos employés et à nos nombreux bénévoles en ce moment.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux l’Outaouais a d'ailleurs déployé une équipe d’intervenants psychosociaux au complexe Whissell pour venir en aide aux sinistrés.

Le maire estime qu’environ 13 000 sacs de sable ont été distribués jusqu’à maintenant.

La rue Principale est submergée à Saint-André-Avellin. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

La Municipalité de Saint-André-Avellin a déclaré l'état d'urgence vendredi dernier après avoir surveillé les niveaux de la rivière Petite-Nation pendant des semaines.

L’état d’urgence sera toujours en vigueur pour les 5 prochains jours, mais il pourrait être prolongé demain.

Les informations seront mises à jour sur la page Facebook de la municipalité (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations du journaliste Antoine Trépanier