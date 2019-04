Des travailleurs étrangers pour une entreprise des Îles

C’est la troisième année que l’usine de transformation engage des travailleurs étrangers pour faire face au manque de main-d’œuvre.

Malgré la mécanisation des opérations, le besoin de ressources humaines demeure important.

Il y a de moins en moins de travailleurs dans l’industrie de la pêche disponibles. La main-d'oeuvre est aussi de plus en plus âgée selon la présidente-directrice générale de l'entreprise, Lynn Albert. La moyenne d'âge chez moi est de 58 ans donc, tous les ans, il y a des gens qui se retirent et aussi il y a des gens qui vont travailler ailleurs et puis donc il faut se fier sur la main-d’œuvre étrangère. Sans main-d'œuvre étrangère, on ne pourrait pas produire ce qui a à faire.

Une usine de transformation de fruits de mer de LA Renaissance des Îles au quai de Grande-Entrée aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L’usine des Îles n’est pas la seule dans la région qui recrute des travailleurs mexicains, l'usine E. Gagnon et fils de Sainte-Thérèse-de-Gaspé aussi.