Séries LHJMQ : les Huskies gagnent à Rimouski et s'approchent de la finale

Rouyn-Noranda est a une victoire de passé en finale de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ). Le défenseur des Huskies Noah Dobson a inscrit deux buts et récolté la première étoile du match.

L'entraîneur et directeur général de l'Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, a concédé que les Huskies ont mieux joué que son équipe. La 3e nous a fait très mal,dit-il. Ensuite, on a été 2e sur la rondelle pratiquement toute la 3e période. Il faut donner crédit à Rouyn là-dessus, il ont mieux joué deux périodes sur trois.

De son côté, l'entraîneur-chef et directeur général des Huskies, Mario Pouliot, est surpris de voir son équipe mener cette série trois victoires contre aucune défaite.

L'Océanic est une excellente équipe de hockey. C'est une équipe qui travaille très fort et qui est très bien structurée. Ils ont de la profondeur comme nous à toutes les positions, on les respecte énormément, alors oui on est surpris de ça. Mario Pouliot

L'attaquant Joël Tesdale a inscrit trois mentions d'aide dans la rencontre. Il a reçu la 2e étoile du match.

Or, pas question pour l'attaquant des Huskies, de compter l'Océanic comme battu.

Il n'y a jamais rien de gagné, on a déjà vu ça des retours de 0-3, rappelle-t-il. L'Océanic a une équipe rapide et une offensive incroyable. Il ne faut pas les prendre à la légère et jouer notre plan de match dans la game 4.

Les deux équipes se retrouvent à nouveau ce soir alors que Rimouski fait face à l'élimination.