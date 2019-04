Un appareil de dépistage de drogues testé à Victoria

Les personnes qui consomment des drogues illicites peuvent se présenter aux permanences des organismes AIDS Vancouver Island et SOLID pour faire dépister le fentanyl, la méthamphétamine, l’héroïne et autres substances dangereuses qui pourraient se trouver dans le produit qu’elles consomment.

Les appareils de dépistage ont été conçus par des étudiants et des chercheurs de l’université de Victoria dans le cadre du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances de Santé Canada.

Richard Stanwick, administrateur en chef de la régie de la santé Island Health, qui est partenaire du projet, compare cette campagne de dépistage à un lever de voile sur les substances illégales .

Nos clients pourront faire des choix mieux informés. Richard Stanwick, administrateur en chef de la régie de la santé Island Health

La vérification des drogues prend une quinzaine de minutes par personne et elle est accompagnée d’un entretien avec un membre du personnel destiné à informer les utilisateurs sur les produits qu’ils consomment.

Agrandir l’image Les échantillons testés dans les deux sites de dépistage de Victoria, lundi, ont révélé la présence de 28 % de fentanyl et étaient coupés aux deux tiers avec de la caféine. Photo : Vancouver Island Drug Checking Project

Lors d’une conférence de presse à l’université de Victoria, mardi, la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, a rappelé que de nombreux autres projets pilotes étaient menés partout au pays.

Les données collectées nous permettront d’en savoir plus sur les drogues qui sont sur le marché et comment mieux protéger ceux qui les consomment. Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé

Le co-directeur du projet pilote de l’université de Victoria, Bruce Wallace, cite en exemple le festival de musique Shambhala qui a lieu en été à Salmo, dans la région des Kootenays, et qui propose un dépistage de drogues aux festivaliers. Alors que la vérification des drogues se faisait historiquement dans les discothèques et les festivals, explique-t-il, elle s’étend de plus en plus à toutes les communautés à cause de la crise des surdoses.

L’an dernier, 1510 personnes sont mortes de surdose en Colombie-Britannique.