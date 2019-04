Début du festival littéraire La crue des mots

Le conteur Michel Faubert et l’illustratrice gaspésienne Orbie font partie des artistes qui participent au Festival. L’illustrateur Mathieu Potvin participe aussi à l’événement. Mardi, il a offert un atelier de dessin à des élèves de la région.

L'auteur-compositeur-interprète Thomas Hellman est le président d’honneur du Festival.

L’événement est organisé par le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture (CLAC). Grâce à un partenariat entre le CLAC et les commissions scolaires des Phares et du Fleuve-et-des-Lacs, environ 6000 élèves de 45 écoles de la Mitis, de la Matanie et de la Matapédia vont également pouvoir rencontrer des auteurs et des illustrateurs, notamment en classe.

L'illustrateur Mathieu Potvin donne un atelier dans une classe. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

L’instigatrice du projet, Cylia Themens, explique que le partenariat permet de tirer profit du passage des artistes dans la région.

On est éloigné des grandes villes, explique-t-elle. Faire venir des gens ici, nécessairement, ça occasionne des coûts supplémentaires. On propose d’optimiser les déplacements […] en offrant une grande semaine d’ateliers.

Le CLAC célèbre ses 40 ans cette année.

