Des nouveautés pour la deuxième édition du Festival Mudra

Le festival Mudra revient pour une deuxième année au Domaine Opasatica et propose plus de 45 activités qui auront lieu du 26 au 28 juillet prochain. Les nouveautés sont une activité de « slackline », qui consiste à marcher sur une corde élastique, un concert en canot, de l'escalade nocturne, du cirque et du yoga acrobatique suspendu au-dessus de l'eau.

La directrice du festival et copropriétaire du centre sportif Mudra à Rouyn-Noranda, Ève Blais-Cloutier, explique qu’il s’agit d’un festival qui est accessible pour tout le monde et que ce sont des cours pour débutants.

C’est vraiment un trois jours actif, on essaie d’apporter les gens à bouger d’une manière dont ils n’ont jamais bougé. Donc, le yoga, de l’escalade, du yoga aérien, on parle de survie en forêt. En fait, tout ce qui rallie l’humain au mouvement, c’est ça qu’on veut.

La directrice des communications et stratégies d’affaires à la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, Caroline Cloutier, explique que la Caisse et le festival ont uni leurs forces pour offrir des ateliers sur la cyberdépendance aux adolescents, souvent oubliés des festivals.

Donc d’offrir des conférences, d’offrir des ateliers au niveau de la détox numérique, mais pas dans une approche de culpabilité. Plutôt dans une approche d'intérêt vers autre chose pendant un moment. Donc ce qu’on veut offrir, c’est un moment de déconnexion pour une meilleure connexion.

Le passeport en prévente est à 149 $ pour la fin de semaine, ce qui permet l’accès aux activités, aux repas et au camping. Sinon, des passeports d’une journée sont disponibles et l’accès au site pour camper est de 10 $. Les enfants de 12 ans et moins ont accès au site gratuitement et doivent s'inscrire aux activités au tarif normal, tout comme les adultes.

- Avez les informations de Camille Lalancette