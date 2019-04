L’entreprise Gazoduq dévoile un tracé plus précis aux élus de l'Abitibi-Témiscamingue

L'entreprise Gazoduq a convié des élus de la MRC d'Abitibi à une rencontre afin de leur présenter un tracé plus précis du gazoduc. Celui-ci éviterait les grandes agglomérations de l'Abitibi-Témiscamingue, pour passer sur des territoires de plus petites municipalités.

Les médias n'étaient pas invités à la rencontre puisqu’un breffage technique, qui a été convoqué en fin d’avant-midi mardi, aura lieu mercredi à Rouyn-Noranda. Un groupe de citoyens est toutefois parvenu, après des négociations, à assister à la réunion.

Selon eux, le gazoduc projeté passerait au nord de Rouyn-Noranda, au sud du parc national d’Aiguebelle et sur le territoire de plusieurs municipalités, dont celles de La Motte, La Corne, Belcourt et Barraute. Il traverserait la rivière Harricana entre La Corne et La Motte.

Un centre de compression de 400 mètres carrés serait construit à La Corne.

En fin d'après-midi, Gazoduq a envoyé un communiqué de presse résumant les consultations en Abitibi-Témiscamingue ainsi qu'une carte du tracé projeté.

Plus d'informations suivront.