The Fiddle & the Drum, de Joni Mitchell : un hommage 10 ans plus tard

L'oeuvre de Joni Mitchell, The Fiddle & the Drum, est à nouveau présentée en Alberta pour célébrer les 10 ans de sa création, mais aussi pour rendre hommage à la femme derrière sa conception, Joni Mitchell. Celle qui a collaboré étroitement avec Jean Grand-Maître du Alberta Ballet veut, par cette oeuvre, aborder des problématiques sociales de l'ère moderne, afin d'inspirer l'humanité à la compassion et à choisir le violon plutôt que le tambour, l'amour plutôt que la guerre.

Un texte de Lyssia Baldini

Joni Mitchell a eu 75 ans en novembre dernier et c'est pour l'honorer que le spectacle The Fiddle & the Drum est à nouveau présenté. Une production qui, selon Jean Grand-Maître, directeur artistique et chorégraphe de l’Alberta Ballet, aurait été la plus belle expérience artistique de la chanteuse.

« Je crois que ce qu’elle a le plus particulièrement aimé c’est cette collaboration avec les danseurs et les huit concepteurs. On était une communauté de 40 artistes qui travaillaient sur cette production-là et ça ne se voyait pas souvent ce genre de collaboration. Elle a senti cette communauté d'artistes, elle s'est sentie près des danseurs et a compris leur art et les exigences pour créer ce qu'ils font, cette magie », confie Jean Grand-Maître.

« Comment créer dans un ballet un langage qui n’a pas de mots, mais qui parle à travers le corps? » demande Jean Grand-Maître. Photo : Alberta Ballet

L'auteur-compositrice-interprète a toujours été engagée en abordant des thèmes tels que la guerre, les crises environnementales, la politique et d'autres enjeux sociaux.

Jean Grand-Maître a aussi toujours voulu créer une oeuvre pour mettre en scène ces thématiques. Et c’est en 2005 qu’il fut interpelé par l’une des chansons de Joni Mitchell.

J'ai découvert une artiste qui a vraiment toujours préservé son intégrité, qui n'a pas toujours chanté les chansons qui gagnaient de l'argent, mais qui allait chercher plus profondément dans l'éthos de l'humanité. Jean Grand-Maître, directeur artistique

Il prend donc contact avec l'artiste et ensemble, ils entament leur collaboration.

Jean Grand-Maître et Joni Mitchell au travail, lors de la création du spectacle The Fiddle and the Drum en 2006. Photo : Alberta Ballet

Selon Jean Grand-Maître, la crise environnemental et la guerre n'étaient pas des thèmes qui avaient déjà été vus au ballet, à l'époque. Alors, comment les exprimer?

L'oeuvre en soi n'a pas d'histoire. Elle est plutôt composée de 14 tableaux sur 14 chansons, dont quatre inédites qui sont nées lors du projet initial.

« Elle m’a aidé à comprendre sa musique et ses paroles, l’oeuvre en termes de composition musicale. Ça a été un moment d’une grande profondeur parce que j’ai pu voyager avec elle dans sa musique, ce qu’on ne peut jamais faire dans le ballet parce que les compositeurs avec lesquels on travaille sont morts, il y a déjà deux siècles. Alors ça a été, en tant que chorégraphe, le voyage le plus extraordinaire de ma vie, de création et de collaboration, mais aussi pour les danseurs et tous les concepteurs. On est arrivé à trouver une esthétique qui était vraiment nouvelle », confie Jean Grand-Maître.

La production rassemble plus d'une cinquantaine d'artistes, entre les danseurs et les concepteurs. Photo : Alberta Ballet

Mais Joni Mitchell est aussi peintre et ses toiles sont projetées sur scène et séparent les 14 tableaux, divisés en deux actes.

Les 30 danseurs sont peints des mêmes couleurs que les différentes oeuvres visuelles pour créer l'illusion que les danseurs sortent des peintures elles-mêmes.

« C'est cette production qui a mis le Alberta Ballet sur la carte internationale », confie Jean Grand-Maître. Photo : Alberta Ballet

Au-delà des problèmes sociétaux, Joni Mitchell a voulu, dans l'oeuvre, laisser une place à l'espoir et cet espoir est représenté par une enfant de quatre ans.

« L' oeuvre est assez néo-classique contemporaine, très physique, très athlétique, dramatique et émotive, aussi parce que les chansons de Joni Mitchel sont capables de dépeindre ce que l'humanité peut faire de plus beau et de moins beau en même temps. Il y a ces contrastes-là habités par ses chansons et je crois que c’est là qu’on voit l’espoir de Joni que les miracles sont toujours possibles, que le comportement humain peut changer. C'est vraiment inspirant comme oeuvre », confie Jean Grand-Maître.

« C’est pour ça que Joni Mitchell a beaucoup aimé ce projet parce qu'on a vraiment habité ses chansons, avec l'âme de la danse, d'une façon très profonde », raconte Jean Grand-Maître. Photo : Alberta Ballet

Dix ans plus tard, The Fiddle & the Drum n'a perdu aucune de sa pertinence.

Le ballet est présenté du 1er au 4 mai, à l'auditorium Jubilee de Calgary et du 9 au 11 mai à celui d'Edmonton.

Et la production albertaine est fière de terminer la saison avec deux autres représentations mais cette fois-ci à Ottawa, au Centre national des Arts, les 15 et 16 mai prochains, pour rendre hommage à Joni Mitchell.