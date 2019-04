L’Assemblée législative de cet État frontalier de la Colombie-Britannique a adopté un projet de loi permettant le processus de « réduction naturelle des matières organiques », qui doit encore être sanctionné par le gouverneur, Jay Inslee.

Un porte-parole de son bureau a déjà qualifié le projet de loi « d’effort réfléchi pour atténuer notre empreinte écologique ».

Si elle est signée par le gouverneur, la loi pourrait entrer en vigueur en mai 2020.

Le compostage du corps humain est un procédé dont l’impact sur l’environnement est minime, moins important en tout cas qu’un enterrement ou une crémation standards.

« En transformant les restes humains en terre, on réduit le gaspillage, on évite de polluer les cours d’eau avec des liquides servant à l’embaumement, et on prévient l’émission de CO2 par la crémation et par la production de cercueils et de tombes », est-il écrit sur le site web de l’entreprise Recompose, qui a mis au point le procédé.

Projet-pilote à l'Université de l'État de Washington

Sa fondatrice et présidente-directrice générale, Katrina Spade, a participé à un projet-pilote à l’Université de l’État de Washington, l’an dernier.

Six corps humains – dont les donneurs ont accepté de participer au projet – ont été transformés en terre, en 4 à 7 semaines.

Katrina Spade affirme s’être inspirée d’un procédé utilisé par les agriculteurs pour disposer des restes de bétail.

Elle a découvert que l'utilisation de copeaux de bois, de luzerne et de paille créait un mélange d'azote et de carbone qui accélérait la décomposition naturelle de ces corps, lorsque placés dans un récipient à température et humidité contrôlée.

Katrina Spade avec du compost issu de la décomposition du bétail et une combinaison de luzerne, de copeaux de bois et de paille. Photo : Elaine Thompson/Associated Press

Une solution plus respectueuse de l'environnement

Katrina Spade ne souhaite pas remplacer la crémation ou l’inhumation, mais plutôt offrir une solution de rechange plus respectueuse de l’environnement

« Notre objectif est de fournir quelque chose qui corresponde autant que possible au cycle naturel, tout en restant réaliste du point de vue du prix, sans occuper autant de terres que pour un enterrement », explique-t-elle.

Le compost produit par la décomposition occupe 0,75 mètre cube, soit environ le contenu de deux grandes brouettes.

Enterrements verts en Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, en l’absence de crémation, la loi exige que les restes humains soient enterrés dans un cimetière. Un certain nombre de cimetières dans la province permettent des enterrements « verts », c'est-à-dire sans tombes, ou encore dans un cercueil biodégradable. Il en existe notamment un près de Victoria, un à Parksville, près de Nanaimo, et un à Vancouver.

Les enterrements, même verts, sont toutefois chers, explique Tyrel Burton, de l'entreprise de services funéraires britanno-colombienne Alternatives. Ses clients ne sont que de 5 à 10 % à choisir l'inhumation, affirme-t-il.

Il suivra de près la situation dans l'État de Washington. « C'est une initiative intéressante », dit-il.

En 2015, dans la province, la crémation était utilisée après 84 % des décès, selon le Bureau de l'état civil de la Colombie-Britannique.

Avec des informations d'Associated Press et de Julie Landry