Des représentants des municipalités du Nord-Ouest rassemblés à Thunder Bay

Des représentants d'Hydro One et de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) feront des présentations sur des projets d'expansion du réseau électrique dans le cadre de la conférence annuelle de l'Association des municipalités du Nord-Ouest de l'Ontario (NOMA) qui s'ouvre mercredi à Thunder Bay.

Près de 250 délégués municipaux attendus à la conférence écouteront avec intérêt les présentations d'Hydro One et de la SIERESociété indépendante d'exploitation du réseau d'électricité .

Depuis des années, NOMAl'Association des municipalités du Nord-Ouest de l'Ontario demande l’amélioration du réseau électrique dans le Nord-ouest comme un moyen primordial pour favoriser le développement économique de la région, notamment en appuyant plusieurs projets de mines.

Il y a 22 projets de mines en cours en dehors du Cercle de feu. Nous savons que cela devient un enjeu de fournir de l’énergie à ces plus gros consommateurs. Kristen Oliver, directrice générale de NOMA.

Mme Oliver ajoute que l’expansion du réseau électrique offrirait d'autres possibilités de développement économique à des communautés nordiques et des Premières nations.

Une grande variété d'enjeux

Vendredi, la présidente l’Ontario Forest Industries Association, Jamie Lim, fera une présentation à propos de l’approvisionnement en bois qui s’amenuise et des solutions pour corriger la situation.

La santé, le transport interurbain et la cybersécurité sont quelques-uns des autres thèmes abordés pendant la conférence de trois jours.

Les délégués porteront aussi leur attention sur la présence de plusieurs membres du cabinet provincial.

La matinée de vendredi comprendra notamment des allocutions du ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark et du ministre du Développement du Nord et des Mines et des affaires autochtones, Greg Rickford.

Un peu plus tôt, la chef de l’opposition officielle et leader du Nouveau Parti démocratique, Andrea Horwath, s’adressera aussi aux délégués.

La 72e assemblée générale annuelle de l’association sera tenue mercredi après-midi.