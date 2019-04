L'histoire de Baie-Comeau sera racontée par la Troupe Chaud Bizzz

Le spectacle Baie-Comeau: D'aventure et de culture portera sur l'évolution de la région de la Côte-Nord des années 1930 à aujourd'hui a travers des archives, des témoignages et des performances musicales.

Des artistes locaux, dont Jordan Lévesque, feront partie de la distribution. Le chœur de l’école Leventoux ainsi que l’académie de danse de Baie-Comeau participeront aussi à la production. C’est tout près d’une centaine de jeunes qui fouleront la scène du centre des arts de Baie-Comeau aux côtés d’artistes du spectacle , peut-on lire dans un communiqué des organisateurs.

Plusieurs événements ayant marqué Baie-Comeau, dont les débuts de la construction de la ville et de l’usine de pâtes et papiers ainsi que l’incendie de 1941, seront relatés dans le spectacle. Des photos prises par des citoyens ainsi que des entrevues avec des personnalités de la région seront présentées.

Malgré son caractère régional, le spectacle est destiné autant aux touristes qu'aux résidants de la région, précise le producteur de la Troupe Chaud Bizzz, Simon Philibert.

On souhaite mettre en valeur des artistes locaux, québécois. On veut aussi faire des clins d’œil à la culture internationale. On veut que la clientèle touristique puisse se dire : "ah oui, c’est cette chanson-là qui jouait chez nous à cette époque".

Simon Philibert est le producteur de la troupe Chaud-Bizzz. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le spectacle sera présenté à 12 reprises entre le 24 juillet et le 17 août. Il n’y aura toutefois pas de représentation pendant le Festival de la bière, ajoute Simon Philibert.

On veut travailler en synergie avec les acteurs de la région. […] Ça ne sert à rien de se tirer la couverte chacun de notre côté. Simon Philibert, producteur de la Troupe Chaud Bizzz

Attirer les croisiéristes

La troupe voit grand. Dès l’an prochain, elle souhaite adapter et traduire son spectacle pour pouvoir le présenter, pendant l’automne, aux croisiéristes de passage à Baie-Comeau.

De nouvelles lignes de croisières pourront faire escale à Baie-Comeau grâce à ce spectacle. En permettant à 650 personnes d’assister à chacune des représentations de la production, Baie-Comeau change de calibre au niveau (sic) des croisières , affirme le maire de la Ville, Yves Montigny. Les croisières qui comptent un plus grand nombre de passagers pourront désormais s’arrêter à Baie-Comeau.

Yves Montigny applaudit cette initiative. Maintenant, on a vraiment une offre touristique exceptionnelle, dit-il. On va pouvoir mieux vendre Baie-Comeau et faire la promotion de notre région avec un spectacle d’envergure.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny (à gauche) et le producteur de la troupe Chaud-Bizzz, Simon Philibert (à droite). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Il ajoute que ce spectacle permettra d’augmenter les retombées économiques liées au tourisme dans la région.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil