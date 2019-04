Accidents de transport d’éoliennes : des remorques surchargées et mal retenues

Transport Bellemare sera de retour au palais de justice de Mont-Joli le 17 juin pour sa défense d’avoir enfreint le code de la sécurité routière.

Selon ces constats, l’entreprise a laissé circuler un camion-remorque dont le chargement qui dépassait les limites de charges permises était retenu de manière à compromettre la stabilité du véhicule. De plus, le chargement n'était pas retenu solidement.

Dans les constats d’infraction obtenus par Radio-Canada, on lit que l’entreprise a laissé circuler un véhicule lourd dont « un article mesurant plus de 3,04 m est déjà bloqué ou immobilisé par un élément empêchant son déplacement avant, sans être muni de l’appareil d’arrimage pour le premier 3,04 m et de l’appareil supplémentaire pour chaque longueur additionnelle ou fraction de cette mesure, le cas échéant. »

Un autre constat indique que le « titulaire d’un permis spécial a laissé circuler le véhicule alors qu’il n’était pas conforme aux limites de charge axiale applicable à ce permis, la charge constatée, de 34 550 kg, excédait celle permise de 31 800 kg. »