Par ailleurs, quelque six spectacles par soir seront présentés aux festivaliers les 22, 23 et 24 août prochains grâce à l'ajout d'une deuxième scène, se réjouissent les organisateurs.

Cet ajout nous permettra d’accueillir un public encore plus diversifié puisque nous faisons appel à un plus large éventail d’artistes. Nous pouvons dire avec fierté que nous avons ainsi une des plus belles programmations parmi les festivals au Québec et, bien sûr, les meilleurs poutiniers! , a souligné par communiqué le directeur général du Festival, Simon Proulx.

À l'image du trio formé du groupe Simple Plan, qui bénéficie d'une renommée internationale, du rappeur Loud, lauréat du dernier Juno de l'album francophone de l'année, et de Coeur de Pirate, qui en sera à une deuxième apparition à l'événement drummondvillois, les festivaliers pourront de nouveau compter sur la présence d'artistes variés.

L'auteur-compositeur-interprète Jérôme 50, le rappeur Koriass et Bernard Adamus lanceront les festivités sur la scène principale le jeudi et mettront la table notamment pour les groupes Galaxie, Québec Redneck Bluegrass Project et Clay and Friends et la chanteuse Lydia Kepinski, qui clôturera le festival sur la scène Hydro-Québec le samedi.

La Sherbrookoise Fanny Bloom sera quant à elle en spectacle sur la scène Hydro-Québec le vendredi avant de laisser sa place au rappeur FouKi.

En plus de la musique, 10 poutiniers seront sur place pour délecter les palais des festivaliers, dont le restaurant Le Gras Dur, vainqueur de la dernière Fourchette D'or du festival. Populaire l'an dernier, un atelier culinaire sera aussi offert cet été, cette fois par Bob le chef, le 24 août à 17 h.