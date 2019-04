La Croix-Rouge lance un appel à la générosité

La Croix-Rouge du Saguenay-Lac-Saint-Jean a donné le coup d'envoi à sa campagne de financement annuelle dans le but d'amasser 60 000 $ pour aider les personnes sinistrées.

L’an dernier, la Croix-Rouge est venue en aide à 120 personnes dans la région, dont la plupart ont tout perdu dans l’incendie de leur demeure.

Si la Croix-Rouge peut intervenir en tout temps dès les premiers instants d’un sinistre ou d’une catastrophe, c’est en grande partie grâce aux dons reçus , a mentionné Denis Simard, bénévole en intervention pour la Croix-Rouge.

L’organisme est responsable de fournir un toit, des vêtements, de la nourriture et des articles d’hygiène essentiels aux personnes dans le besoin, en cas d’urgence.

La Croix-Rouge distribue notamment des trousses d'hygiène aux familles sinistrées. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Objectif plus ambitieux

Pour l’année 2018-2019, la Croix-Rouge a recueilli plus de 50 000 $ grâce à des barrages routiers, une vente de garage annuelle et des déjeuners.

Les "déjeuners essentiels" en étaient à leur première édition. On pense qu’en ciblant les restaurants qui ont vendu plus de billets, on va avoir encore d’assez bons résultats, ce qui rend le nouvel objectif de 60 000 $ tout à fait réalisable , explique la responsable du financement à la Croix-Rouge, Dominique Drapeau.

C’est en partie cette volonté de dépassement qui a poussé le président de la Commission de la sécurité publique de la Ville de Saguenay, le conseiller Kevin Armstrong, à être président d’honneur pour une deuxième année consécutive.

On a les services d’urgence qui vont être sur la première ligne, mais la Croix-Rouge offre un soutien psychologique. Les bénévoles vont donner de l’amour littéralement à nos citoyens sinistrés , se réjouit M. Armstrong.

La Croix-Rouge compte 3000 bénévoles au Québec qui enregistrent une moyenne de trois interventions par jour dans l’ensemble de la province.