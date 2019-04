Le président philippin menace de retourner des tonnes de déchets canadiens

Des médias philippins ont indiqué mardi que Rodrigo Duterte avait menacé de « déclarer la guerre » et de retourner au Canada une centaine de conteneurs remplis de déchets ménagers et électroniques canadiens, qui pourrissent depuis près de six ans dans un port près de Manille.

Une entreprise canadienne avait expédié à Manille en 2013 et 2014 une centaine de conteneurs de déchets déclarés aux autorités comme des plastiques destinés au recyclage.

En fait, les inspecteurs des douanes ont découvert qu'ils contenaient plutôt des déchets domestiques divers, notamment des couches pour adultes souillées et des ordures de cuisine.

Depuis près de six ans, Ottawa tente de convaincre le gouvernement philippin de se débarrasser lui-même de ces déchets, même si un tribunal philippin a ordonné en 2016 que ces ordures soient retournées au Canada.

La semaine dernière, un avocat de la Colombie-Britannique a soutenu que le Canada contrevenait dans ce dossier à la Convention internationale de Bâle, qui interdit aux pays développés signataires d'envoyer leurs déchets toxiques ou dangereux aux pays en développement sans leur consentement éclairé.