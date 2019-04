L’armée renforce sa présence en Beauce

« Ils viennent prêter main-forte aux citoyens qui sont déjà inondés ou qui le seront dans les prochaines heures, ainsi qu’aux autorités municipales », a indiqué la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, lors d’un point de presse mardi.

La ministre s’est rendue à Sainte-Marie, où 954 résidences ont été inondées au cours des derniers jours, afin de constater l’étendue des dégâts.

« Le centre-ville de Sainte-Marie a été très durement touché par la crue soudaine des derniers jours, tout comme la Beauce, plus largement. C’est une situation très triste à laquelle nous assistons », a commenté Geneviève Guilbault.

Elle a prévenu que d’autres « inondations majeures » étaient à prévoir au cours des prochains jours.

Toutes nos pensées vont aux résidents qui ont été affectés par cette situation ou qui le seront. Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique

Résidences inondées en Beauce - Beauceville : 300

- Scott : 179

- Saint-Joseph-de-Beauce : 70

- Saint-Joseph-des-Érables : 10

- Sainte-Marie : 954

- Vallée-Jonction : 200 Source : Urgence Québec

Rencontre avec les maires

La ministre de la Sécurité publique a rencontré durant une trentaine de minutes le maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon, et ceux de cinq autres municipalités de la Beauce frappées par les inondations : Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Joseph-des-Érables, Scott, Vallée-Jonction et Beauceville.

Ils ont notamment discuté des meilleures façons de venir en aide aux citoyens et aux commerçants en tenant compte des particularités propres à chaque municipalité.

« On a eu des échanges très francs et très constructifs […] Ils m’ont fait part d’un certain nombre de préoccupations […] et d’enjeux, notamment par rapport au milieu agricole et […] à la façon dont on peut agir plus en amont pour éviter d’autres inondations », a précisé Geneviève Guilbault.

Elle a entre autres mentionné que son gouvernement réfléchissait à des aménagements qui pourraient être apportés à certains cours d’eau.