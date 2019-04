Une peine de 18 ans de prison pour le jeune homme accusé de tentative de meurtre à Onanole

Le juge John Combs a prononcé la peine mardi de l'homme qui a été reconnu coupable d’avoir tiré sur deux agents de la GRC.

« Ces policiers et leurs familles sont marqués à vie », a argumenté le juge Combs lors du prononcé de la peine.

Therae Racette-Beaulieu, 18 ans au moment des faits, avait reconnu en janvier avoir tiré sur deux agents de la GRC à Onanole, une communauté à 200 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg.

Un de ces tirs avait frappé le caporal Graeme Kingdon à l’arrière de la tête. Des éclats de projectile s’étaient alors logés dans son cou et sa tête, dont un directement dans le crâne.

Les policiers intervenaient à la suite d'un appel pour une entrée par effraction dans un chalet de la municipalité de Harrison Park, près d’Onanole, à quelques kilomètres du parc national du Mont-Riding.

Le juge Combs a condamné Therae Racette-Beaulieu à 15 ans de prison pour tentative de meurtre, ainsi qu’un an et demi pour entrée par effraction et vol d’arme à feu, et un an et demi pour vol.

Compte tenu du temps déjà passé en prison, Therae Racette-Beaulieu devra encore rester un peu plus de 17 ans derrière les barreaux.

Avec des informations de Riley Laychuk, CBC News