Des avertissements de crue toujours en vigueur dans le Nord-Est de l’Ontario

Un avertissement de crue est aussi en vigueur dans les régions de Sault-Sainte-Marie et Parry Sound, de même que dans la majorité des secteurs du Centre et de l'Est de la province.

Quelques routes sont fermées à cause des inondations, dont la Transcanadienne 17 à l’est de Mattawa et la route 556 près de Sault-Sainte-Marie.

Le service de transport scolaire Nipissing-Parry Sound demande par ailleurs aux parents d’être vigilants, car les inondations pourraient avoir des répercussions sur les trajets des autobus.

Nouveaux préavis de crues

Du côté de Timmins, le comité consultatif sur les crues rapporte que les niveaux du lac Porcupine et de la rivière du même nom sont à la hausse, ce qui a entraîné mardi midi la publication d’un préavis de crue possible.

Même s’il est trop tôt pour affirmer s’il y aura une crue ou non, le comité demande aux résidents et aux commerçants de ce secteur de se préparer en conséquence.

Le lac Porcupine est surveillé de près. Photo : Radio-Canada

La rivière Mattagami et le lac Kamiskotia ne sont pas inclus pour le moment dans ce rapport sur la perspective de crue.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a émis un avis semblable pour la région de Wawa.