Lui-même sinistré en 2016, Zachary Richard s’adresse aux victimes des inondations en Outaouais

Mardi, Zachary Richard fait un arrêt à Gatineau pour un spectacle à la salle Odyssée de la MCG. Il se dit touché par la situation extrêmement difficile que vivent certains citoyens alors que le niveau de la rivière des Outaouais augmente graduellement, ravageant terres, routes et résidences dans la région.

À lire aussi : Une hausse des niveaux de l'eau est toujours à prévoir

En août 2016, des pluies torrentielles historiques s’abattaient sur la Louisiane natale de l’artiste, détruisant nombre de bâtiments et de résidences, dont sa maison et son studio. Une conséquence, selon M. Richard, des changements climatiques : La planète nous parle depuis un bon bout de temps, reste à savoir si on va l’écouter , s’enquiert-il.

Encore aujourd’hui, Zachary Richard dit subir les contrecoups du sinistre puisque sa demeure n’est pas encore complètement remise à l’ordre. Ça prend énormément de temps , confie le musicien.

L’auteur-compositeur-interprète souhaite bon courage aux sinistrés des inondations du printemps 2019 dans la capitale nationale et se dit solidaire de leur désarroi.

C’est certain qu’on peut reconstruire. Puis, c’est extrêmement difficile, mais ayant passé par là, je sais que c’est possible. Il faut juste vraiment être patients. Zachary Richard, auteur-compositeur-interprète

On a besoin de nos proches, de nos amis, de nos voisins. Et puis je sais que le sens de la communauté est très fort chez vous et donc, je suis convaincu que quoiqu’il se passe, on va pouvoir se remonter , lance-t-il en guise de soutien.

Zachary Richard sera en entrevue cet après-midi avec Jean-François Chevrier dans l'émission Sur le Vif.