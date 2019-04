Travail saisonnier : un groupe au N.-B. promet de talonner les candidats aux élections fédérales

Le groupe nommé Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers, qui a vu le jour à la fin de janvier, a tenu sa première réunion d'information publique, lundi soir.

Fernand Thibodeau, connu pour son engagement envers les travailleurs saisonniers, est vice-président et porte-parole du groupe.

L’un des objectifs, dit-il, est de sensibiliser les partis politiques à la cause de ces travailleurs. La campagne électorale fédérale sera d'ailleurs une occasion pour le groupe d’exercer une pression sur les candidats.

Peu importe le parti, nous, on va essayer de sensibiliser ces gens-là et travailler avec eux autres pour pouvoir avoir une meilleure réforme de l’assurance-emploi. Ce qu’on veut aussi, c’est notre table de concertation qu’on avait [lancé] l’année passée, mais là avec les nouvelles élections, un nouveau gouvernement provincial, on veut que notre table de concertation continue , explique Fernand Thibodeau.

La réunion de lundi soir s’est déroulée à Inkerman, dans la Péninsule acadienne.