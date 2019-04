Inondations : 240 militaires déployés en Montérégie

Cinq équipes de la municipalité affectées aux mesures d’urgence effectueront du porte-à-porte pour dénombrer les résidents qui ont choisi de rester chez eux malgré l’inondation, ainsi que les maisons qui ont été évacuées, ont indiqué les autorités lors d’une conférence de presse mardi matin.

Elles sont assistées dans cette tâche par quelque 160 des 240 militaires déployés sur l’ensemble de la Montérégie, ainsi que par des agents de la Sûreté du Québec et par les pompiers de la municipalité.

Les militaires disposent de bateaux pneumatiques, de véhicules blindés légers ainsi que de véhicules de patrouille pour faire de la reconnaissance. Ils devraient rester sur place tant que les autorités locales requerront leurs services.

Les forces armées ont appris de leurs erreurs de 2017, a admis le capitaine David Desaulniers, et elles peuvent compter sur de meilleurs équipements, en plus grande quantité.

De son côté, la SQ dispose de véhicules amphibies, de véhicules tout terrain et de services héliportés qui pourraient être mobilisés pour des évacuations difficiles. Les policiers veillent entre autres à sécuriser les maisons qui ont été évacuées afin d’éviter que des voleurs ne s’y introduisent.

Des bénévoles de la Garde côtière auxiliaire, de l’Ambulance Saint-Jean et de l’Armée du salut mettent aussi la main à la pâte.

Selon les données les plus récentes, à Rigaud, 197 maisons sont inondées, 56 sont isolées par la crue, 193 familles ont fait des demandes d'aide et 42 sont prises en charge par la Croix-Rouge.

« Garder vos forces, ça va être long »

Le maire de Rigaud, Hans Gruenwald fils, affirme que la crise est loin d’être terminée et que le plus gros du travail sera à faire lorsque l’eau se sera retirée. Cela devrait prendre plusieurs semaines, selon lui.

« Gardez vos forces, ça va être long », a-t-il lancé à ses concitoyens sinistrés.

Il exhorte les résidents qui décident de quitter leur domicile à avertir les autorités en faisant le 450-451-8845.

« En 2017, nous avons dépensé des énergies énormes à trouver tout le monde. Encore cette année, il y a des gens qui quittent leur maison sans nous avertir », a-t-il déploré.

Bien qu’il comprenne le désir des résidents de rester chez eux, dans leur maison qui est « leur bien », le directeur intérimaire du Service de sécurité incendie de Rigaud, Daniel Boyer, continue de les inciter à quitter les lieux.

« En 2017, il y a des gens qui ont mis leur santé en péril pour faire des sacs de sable et garder le fort, et à la toute fin, ont dû quitter, résignés, parce que l’eau avait passé par-dessus », a-t-il rappelé.

Selon lui, la crue devrait atteindre un plateau entre mardi soir et mercredi soir.

Il affirme toutefois qu’il est impossible de prévoir ce qui surviendra au cours des prochains jours dans le bassin versant de 144 000 kilomètres carrés qui alimente la rivière des Outaouais. « Ce qu’on ne peut pas contrôler, ce sont les précipitations. Il peut y avoir une pluie dans le grand nord qui aura des effets beaucoup plus tard », souligne-t-il.

Saint-André-d’Argenteuil sous surveillance

Plusieurs quartiers de la municipalité de Saint-André d’Argenteuil, dans les Laurentides, sont eux aussi submergés en raison des précipitations des derniers jours et de la fonte des neiges qui ont fait monter le niveau de la rivière des Outaouais.

« On craint toujours une situation qui pourrait empirer, indique Marc-Olivier Lavelle, maire de la municipalité. On est en observation sur l’ensemble de nos balises, sur les échelles, sur le terrain aussi. Une augmentation de l’eau est possible, voire prévue. Est-ce qu’il y aura un grand impact pour la deuxième crue? Ce sera à vérifier. »

La population, qui avait été éprouvée par les inondations du printemps 2017, était toutefois mieux préparée cette fois-ci.

« Comparativement à 2017, les municipalités étaient prêtes. Les gens ont commencé à travailler très tôt sur leur maison pour les sécuriser. Donc on avait appris de 2017 et de ce que ça nous a donné comme expérience », a indiqué Sylvie D’Amours, ministre responsable de la région des Laurentides au gouvernement du Québec.

À Saint-Colomban, également dans les Laurentides, c'est la rivière du Nord qui est sortie de son lit, bloquant deux des trois accès à la municipalité.