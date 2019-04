Les organisateurs du Festi-GrÎles voient grand

Le premier Festi-GrÎles de la Côte-Nord se tiendra les 30 et 31 août prochain au Vieux-Poste de Sept-Îles. Le célèbre « maître du grill », Steven Raichlen, y offrira des ateliers.

Steven Raichlen prépare sa venue avec enthousiasme selon le président du Festi-GrÎles de la Côte-Nord, Hugo Rossignol.

La deuxième fois que j'ai parlé avec Steven, il connaissait déjà Sept-Îles. Il s'était informé de quelle sorte de ville on était, d'où on était situé, relate Hugo Rossignol. Et monsieur Raichlen a très hâte de venir à Sept-Îles pour participer au Festi-GrÎles.

Festi-GrÎles de la Côte-Nord du Festi-GrÎles de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les quatre ateliers de formation offerts par le maître du grill feront une large place aux poissons et aux fruits de mer. On y apprendra notamment les secrets de la cuisson des quesadillas aux crevettes de Sept-Îles et comment réussir son steak de saumon grillé dans une pelle.

La signature visuelle du Festi-GrÎles de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Outre sa thématique gastronomique, le festival aura également un volet musical orienté vers le blues. La chanteuse Angel Forrest et le bluesman Steve Hill font partie de la programmation du nouvel évènement.

Le bluesman Steve Hill, guitare électrique en mains Photo : Facebook/Steve Hill (Solo Photography)

Des restaurateurs, brasseurs et commerçants seront également sur place pour présenter leurs produits quelques 700 visiteurs que les organisateurs espèrent recevoir.

Une compétition de barbecue sera également organisée. Il est possible de s’y inscrire dès maintenant.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton