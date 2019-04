Inondations : des sinistrés de la Beauce nous ouvrent leurs portes

C’est le cas de Carolan Guay, une résidente de Sainte-Marie qui a partagé ses photos avec Radio-Canada. L’eau a fait des ravages dans son petit appartement de l’avenue Saint-Patrice.

Plancher, téléviseur, lit, chaises :à peu près toutes les pièces de sa résidence sont endommagées.

« C’est décourageant. J’ai eu deux pieds d’eau, jusqu’à la hauteur des matelas. C’est bordélique. On ne peut pas réaménager ici. C’est tout à refaire », commente-t-elle.

Carolan Guay admet être passée par toute la gamme des émotions depuis le début des inondations.

« J’ai assez pleuré avant que je n’aie même pleuré en voyant mon appartement. On est brûlé. Depuis samedi qu’on n’a pas de maison ».

On est au stade du ménage et de se retrousser le ménage. On va nettoyer ce qu’on peut nettoyer.

Carolan Guay, résidente de Sainte-Marie