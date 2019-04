Les sables bitumineux sont plus polluants que les données dévoilées, affirme une étude

Des échantillons d'air prélevés dans le nord de l'Alberta indiquent que les sables bitumineux sont plus polluants qu'on ne le pense, affirment des chercheurs.

Une nouvelle étude, menée par des scientifiques fédéraux, montre que les sables bitumineux émettent plus de gaz carbonique (CO2) que ce qu'ont rapporté les entreprises pétrolières. Selon les chercheurs, cette découverte pourrait avoir de profondes conséquences sur les stratégies du gouvernement fédéral en matière de changements climatiques.

Les scientifiques, qui sont principalement d'Environnement Canada, ont calculé les taux d'émission de quatre principales mines à ciel ouvert. Ils ont utilisé des échantillons d'air recueillis en 2013 à l'aide de 17 déplacements en avion au-dessus de la région.

Les résultats publiés mardi dans le journal Nature Communications montrent que les émissions seraient 64 % plus élevées que ce que déclarent les entreprises pétrolières. Celles-ci se basent sur la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique.

Cela signifie que les émissions de gaz à effet de serre au Canada seraient 2,3 % plus élevées qu'estimées initialement, et même jusqu'à 6 % plus élevées, d'après les chercheurs, dans le cas où d'autres sites auraient aussi sous-déclaré.

Pas la faute des entreprises, dit un chercheur

L'auteur principal de la recherche, John Liggio d'Environnement Canada, ne pointe pas du doigt les entreprises de sables bitumineux pour expliquer l'écart entre les données.

« Elles font ce qui leur est demandé, alors elles n'ont pas publié des données différentes délibérement », dit-il.

John Liggio attire plutôt l'attention sur les différences entre les méthodes utilisées.

Les entreprises des sables bitumineux n'ont pas le choix : elles doivent déclarer leurs émissions de gaz à Ottawa, conformément aux obligations du Canada en vertu de la convention des Nations unies sur les changements climatiques.

La méthode standard est « ascendante », explique le chercheur, c'est-à-dire que les entreprises calculent la quantité de carburant utilisé, de l'extraction jusqu'à la livraison du pétrole brut aux raffineries. Elles mesurent ensuite les émissions en s'appuyant sur les carburants utilisés, durant tout le processus.

John Liggio et son équipe ont plutôt suivi une approche « descendante » pour faire leur analyse, en utilisant des centaines d'échantillons d'air recueillis durant plus de 80 heures de vol au-dessus des mines de Syncrude Canada, Millenium et North Steepbank de Suncor, Canadian Natural Resources (y compris l'ancienne mine de Shell, Jackpine, maintenant en possession de l'entreprise Canadian Natural).

L'écart entre les calculs de CO2 des mines par rapport à ceux des chercheurs, était de 13 % à Suncor, 36 % à la mine Horizon de Canadian Natural, 38 % à Jackpine et 123 % à Syncrude.

L'étude exclut notamment les émissions des installations de sables bitumineux qui utilisent la technique d'extraction in situ. Celle-ci consiste à injecter sous terre de la vapeur très chaude pour séparer le bitume du sable, qui pourra alors être plus facilement pompé à la surface.

Environ 80 % des réserves de pétrole en Alberta utilisent cette technique. Le total des émissions pourrait donc être encore plus élevé que ce qu'indiquent les nouvelles données.