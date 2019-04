De l’aide psychologique en Outaouais pour les résidents touchés par les inondations

En tout temps, les citoyens ayant besoin de parler avec un professionnel de la santé et des services sociaux peuvent composer le 811, option 2.

Des équipes sont également présentes au centre d’aide pour accueillir les sinistrés dans le besoin [et] leur offrir un soutien , explique Nathalie Lavallée, chef des programmes santé mentale et dépendance au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

La Ville de Gatineau rapporte qu’en date du 23 avril, 184 personnes ayant dû quitter leur résidence étaient inscrites au centre d’aide.

Des séances d’informations sont également offertes aux Gatinois qui ont vécu les inondations de 2017 dès ce soir mardi et pour les deux prochains mardis (30 avril et 7 mai), au 777, boulevard de la Gappe (salle 4), à 19 h.

Ces gens-là sont très éprouvés, fragilisés de revivre ce sinistre-là , souligne Mme Lavallée. On va regarder avec eux des stratégies pour la gestion du stress dans des situations comme ça.

De telles rencontres permettent de briser l’isolement, ajoute-t-elle, et de verbaliser les expériences de chacun. Les intervenants peuvent aussi identifier les résidents qui auraient besoin d’un service plus spécialisé et leur offrir d’autres formes de soutien , précise Nathalie Lavallée.

« Les équipes d’intervenants sont prêtes depuis quelques jours »

Un tel accompagnement est offert partout en Outaouais. Au besoin, les équipes du soutien psychosocial seront déployées sur le terrain afin d'offrir un support aux sinistrés.

Ils sont déjà sur place dans le Pontiac et dès mardi à Saint-André-Avellin.