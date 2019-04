La situation se stabilise à Weedon

Au départ, on espérait que tout rentre dans l'ordre en début d'après-midi mardi. Finalement, l'objectif ne sera pas réalisé puisque le débit d'eau de la rivière a augmenté en raison de l'ouverture du barrage.

« Il n'y a à peu près rien qui a changé. Les mêmes rues sont inondées. Il y a entre 15 et 20 chemins qui ont de l'eau et qu'on considère impraticables », explique le maire de Weedon, Richard Tanguay.

À l'heure actuelle, 250 riverains ont reçu un ordre d'évacuation. Malgré tout, plusieurs d'entre eux ont choisi de rester dans leur demeure. Vingt-quatre familles ont indiqué qu'elles évacuaient et 12 sont prises en charge par la Municipalité.

Le maire Tanguay rappelle « Depuis 2016, si les résidences ont atteint des dommages supérieurs à 50 % de sa valeur, il y a un programme de rachat du gouvernement pour sortir les gens de la et le terrain est remis à la municipalité et on ne peut plus rien faire avec. »

L'an dernier, une seule propriétaire a été dans l'obligation de démolir sa maison. « Elle n'avait pas le choix. Elle avait des dommages pour 60 % de la valeur de sa maison. »

Le maire croit qu'il ne faut pas mettre une croix sur la construction en zone inondable. « On pourrait adopter notre Code du bâtiment. Partout dans le monde, on construit sur pilotis, mais pas ici. On pourrait dire aux gens de se bâtir à tel niveau et s'ils ne le font pas, on n'est pas responsable de l'état de leur bâtiment. Pour nous, on ne perdrait pas de revenus de taxation et ça donnerait accès aux gens au bord de l'eau. Il n'y aurait plus de mécanisme de remboursement du gouvernement », croit Richard Tanguay.