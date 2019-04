Le niveau de la rivière Chaudière a baissé de moitié à Vallée-Jonction depuis les inondations de samedi dernier et les rues de la municipalité sont maintenant praticables. Environ 125 résidences ont été inondées.

« Là, c'est la désolation. Les gens vident leur sous-sol. On voit les gens qui sont désolés, qui sont démunis. Ils ne savent pas quoi faire », affirme le maire suppléant de Vallée-Jonction, Marc Lessard.

Inondation à Vallée-Jonction Photo : Facebook/Jean-Michel Vachon

Les citoyens évacués constatent maintenant les dommages subits par leur résidence. Certaines sont des pertes totales. Le maire suppléant donne l'exemple de la résidence d'une de ses connaissances.

« Il y a un mur de la fondation qui s'est carrément écroulé à l'intérieur de la maison. L'eau est entrée sur toute la longueur. Les pompiers ont demandé aux propriétaires de partir parce qu'il pouvait y avoir un affaissement », illustre-t-il.

La résidence du maire suppléant inondée

La résidence de Marc Lessard au également été inondée. Le logement qu'il louait dans son sous-sol sera démoli et il n'a pas l'intention de le reconstruire. Il demande au gouvernement Legault une aide financière rapide pour l'ensemble des sinistrés de Vallée-Jonction.

« Il faut aider les sinistrés le plus rapidement possible. Quand on regarde ce qui s'est passé, il y a deux ans, dans la région de Trois-Rivières, les gens n'ont pas été payés encore. On se dit qu'on est mieux de prendre notre mal en patience. Ce n'est pas juste monétaire. Les gens ont besoin d'information », souligne Marc Lessard.

Une réunion d'information concernant l'aide financière est prévue jeudi à Vallée-Jonction.

Avec les informations de Camille Simard