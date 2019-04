Laurent Beaudoin se retire des activités de Bombardier Produits récréatifs

La compagnie ajoute dans un communiqué que José Boisjoli, en plus d'assumer ses rôles de présidente et chef de la direction et d'administratrice, sera nommée présidente du conseil d'administration, pour succéder ainsi à Laurent Beaudoin.

Quelques semaines avant d'atteindre l'âge de 81 ans, Laurent Beaudoin explique qu'il a été honoré d'agir à titre de président du conseil d'administration de BRP au cours des 16 dernières années, mais que le temps était venu pour lui de renoncer à ses présentes fonctions.

L'an dernier, Laurent Beaudoin avait quitté le conseil d'administration de Bombardier lors de la prise de contrôle de la C Series par Airbus.

M. Beaudoin est le gendre de l'industriel Joseph-Armand Bombardier, de Valcourt, qui est considéré comme le concepteur de la motoneige moderne.

Ces changements chez BRP entreront en vigueur à la suite de l'assemblée annuelle des actionnaires, le 30 mai prochain, en présumant que tous les candidats proposés par la direction sont élus administrateurs de la Société à cette assemblée.

BRP oeuvre dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux, notamment en produisant les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am et les bateaux Alumacraft.