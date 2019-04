Inondations au N.-B. : espoir dans le nord, crainte dans le sud

Les autorités au Nouveau-Brunswick constatent des signes de stabilisation de la crue des eaux du fleuve Saint-Jean dans le centre et le nord de la province, mais les collectivités plus au sud ne sont pas au bout de leur peine.

On a des niveaux d’inondation dans plusieurs communautés. La bonne nouvelle pour la région de Fredericton et les régions au nord, c’est que le niveau d’eau semble se stabiliser, et on s’attend à ce que ça va commencer à descendre après ça , indique un porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick, Shawn Berry.

Dans le nord-ouest, la Communauté rurale du Haut-Madawaska espère éviter des inondations, explique le maire Jean-Pierre Ouellet. On souhaite que le temps frais ces jours-ci ralentisse la fonte des neiges.

Ce matin, tout se passe assez bien, excepté le niveau du fleuve Saint-Jean qui a continué de monter [la nuit dernière]. À certains endroits, ça commence à devenir un peu problématique pour que le fleuve puisse déborder sur certaines routes. Alors, on se croise les doigts que la température permettra aujourd’hui que le niveau puisse descendre et s’améliorer d’ici les prochains jours , affirme Jean-Pierre Ouellet.

Jusqu’à présent, précise le maire Ouellet, seuls quelques résidents ont signalé de l’eau dans leur sou-sol. Il constate pour sa part une certaine accumulation d’eau sur son terrain.

Évacuation volontaire dans un secteur de Saint-Jean

Les régions du sud-ouest de la province risquent d’être les plus éprouvées par la crue des eaux ces jours-ci.

Dans les régions au sud de Fredericton, on s’attend à ce que le niveau d’eau va continuer d’augmenter, affirme Shawn Berry. On s’attend que ça va continuer d’augmenter jusqu’à la fin de cette semaine, vers vendredi, et ça devrait commencer à diminuer en fin de semaine.

Agrandir l’image Les autorités rappellent aux automobilistes de respecter les barrages routiers. Les eaux qui recouvrent les routes par endroits peuvent dissimuler des trous, des affaissements de terrain ou des débris dangereux. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

L'Organisation des mesures d’urgence de Saint-Jean a lancé lundi soir un ordre d'évacuation volontaire pour certains résidents qui habitent en bordure du fleuve. La mesure vise particulièrement l'île Randolph et les chemins Beach, Westfield et Ragged Point de même que toute autre zone isolée le long du fleuve dans les limites de la ville.

Pour ces gens-là, c’est important de [prendre] la décision pendant la journée. C’est plus facile de sortir et aider les gens à sortir , indique Shawn Berry.

La circulation locale et l'accès aux services d'urgence dans la région pourraient être entravés par la progression des inondations, estiment les autorités.

Avec des renseignements du Réveil Nouveau-Brunswick