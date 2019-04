Plus de livres multilingues à la bibliothèque publique de Winnipeg

« Notre communauté est très diversifiée et la population continue de croître. On veut s'assurer de répondre aux demandes de nos clients de la manière la plus efficace possible », affirme la porte-parole de la bibliothèque publique de Winnipeg, Terri Wiest.

Le plus grand défi est de déterminer comment répertorier les 26 000 articles de la bibliothèque en 36 langues différentes. C'est une petite fraction des 1,3 million d’articles disponibles à la bibliothèque.

« On veut aider nos clients à localiser plus facilement le livre qu'ils souhaitent trouver », ajoute Terri Wiest.

La Ville de Winnipeg est à la recherche d'un consultant pour examiner les données démographiques de la ville et la manière dont la bibliothèque organise sa collection multilingue. La firme embauchée pourra ensuite faire des recommandations afin d’améliorer la collection.

À l’heure actuelle, les usagers qui cherchent un livre dans des langues comme le punjabi ou le tagalog doivent se rendre dans une bibliothèque en personne et parcourir physiquement la collection de livres de fiction et de non-fiction pour trouver un livre à emprunter.

Terri Wiest explique que les usagers n'ont aucun moyen de chercher le titre d'un livre en ligne ou de demander qu'un livre soit livré à leur bibliothèque locale.

Transmettre sa culture

L'agent d'intégration des immigrants dans le quartier de Point Douglas à Winnipeg, Ponz Mapuyan, affirme que les efforts déployés pour améliorer la collection de livres multilingues sont une bonne nouvelle.

« C’est important que toute bibliothèque ait des livres de plusieurs langues, affirme-t-il. Cela rapproche les gens de leur pays d'origine. »

Selon lui, les parents aiment particulièrement les livres dans leur langue maternelle, car cela peut les aider à transmettre leur langue et leur culture aux enfants.

Il ajoute que plusieurs organismes d'aide à l'intégration des immigrants comptent sur la bibliothèque publique de Winnipeg pour aider leurs clients à préparer leur demande de citoyenneté canadienne.

La bibliothèque propose également des ateliers juridiques gratuits qui peuvent aider les nouveaux arrivants à résoudre leurs problèmes juridiques liés aux demandes d'asile et à d'autres problèmes liés à l'immigration.