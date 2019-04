Une hausse des niveaux de l'eau est toujours à prévoir

Et les riverains de l'Outaouais ne sont pas au bout de leur peine. Des inondations semblables à celles de mai 2017 sont toujours probables à compter de la semaine prochaine selon la Commission de la planification de la régularisation de la rivière des Outaouais (CPRVO).

Le débit de l’eau dans la rivière des Outaouais est en ce moment d’environ 7700 mètres cube par secondes, soit le 10e plus élevé enregistré depuis les 120 dernières années.

L'eau recouvre maintenant une partie de la rue Jacques-Cartier, près du Quai-des-Légendes à Gatineau, où la crue printanière avait fait beaucoup de dégâts en 2017. Photo : Radio-Canada / David Richard

Pour l’instant, le niveau de l’eau s’est stabilisé entre Ottawa et Hawkesbury, mais les précipitations attendues maintenant au cours des prochains jours pourraient entraîner de sérieux problèmes selon l’ingénieur en chef de la CPRVO, Manon Lalonde.

Il y a deux jours à peine ce que l’on voyait c’est juste un petit peu de pluie pour aujourd’hui et demain, mais là ça s’est confirmé hier que ce sera un épisode de pluie plus important , a affirmé Manon Lalonde, en entrevue mardi aux Matins d’ici.

Toute l’eau du ruissellement qui s’écoule sur le sol vers les cours d’eau ne peut pas être retenue. Elle finit par passer dans la rivière et ça prend un bout de temps, parfois plusieurs jours avant de faire son chemin jusqu’ici. Manon Lalonde, ingénieure en chef de la Commission de la planification de la régularisation de la rivière des Outaouais

Les niveaux demeurent élevés pour l’instant et vont continuer de monter entre le lac Coulonge et le lac Deschênes jusqu’à la fin de la semaine pour atteindre une pointe à partir de dimanche. Le niveau de la rivière des Outaouais y sera alors semblable à celui de mai 2017.

Les inondations ont transfiguré les rues Blais et Saint-Louis dans le secteur de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

À l’est de la rivière Gatineau, le niveau de la rivière des Outaouais sera stable pour quelques jours, mais une hausse est à prévoir au cours des prochains jours avec une pointe qui sera atteinte lundi prochain. Le niveau de la rivière entre Gatineau et Grenville sera alors légèrement sous celui de mai 2017.

Des prévisions qui pourraient cependant changer en fonction des quantités de pluie reçues et de la rapidité de la fonte de la neige.

90% de l’eau dans la rivière aujourd'hui provient du ruissellement printanier. Il n’y a presque rien qui sort des réservoirs, la grande majorité de l’eau est retenue et on en a encore pour une bonne semaine avant que les réservoirs laissent sortir davantage d’eau. Manon Lalonde, ingénieure en chef de la Commission de la planification de la régularisation de la rivière des Outaouais

Ce qui complique la situation selon Manon Lalonde, c’est que les grands réservoirs situés principalement au nord de la région, et où s’accumule l’eau de la fonte des neiges, ne peuvent gérer qu’une certaine partie de l’eau qui entre dans le bassin versant.

C’est à ce moment que la situation pourrait se compliquer davantage, croit Mme Lalonde.