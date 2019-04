Inondations au Québec : de la pluie à l'horizon

Après l’Outaouais, Rigaud et la grande région de Montréal, les villes de Saint-André-d'Argenteuil, dans les Laurentides, et de Sainte-Marie, en Beauce, bénéficieront aujourd'hui de l’aide des Forces armées canadiennes, qui étaient déployées par centaines dans les zones les plus vulnérables de la province en fin de semaine.



« L’eau n’a pas descendu rapidement », explique Gaétan Vachon, le maire de Sainte-Marie.

De plus, il souligne que la diminution des niveaux de l’eau durant la nuit de lundi à mardi permettra à plusieurs citoyens de regagner leur demeure. Lundi, les habitants d’environ 70 résidences de Sainte-Marie ont pu rentrer chez eux.

Si les prévisions portent à croire que les inondations n’atteindront pas les niveaux de 2017, les résidents restent sur un pied d'alerte. Les autorités, quant à elles, surveillent les niveaux des rivières, notamment celui de la rivière Chaudière.

En Beauce, les débordements ont atteint des sommets inédits, et près de 1000 maisons ont été inondées jusqu'à présent.



Au Québec, le plus récent bilan fait état de plus de 2900 résidences inondées, plus de 1700 maisons inaccessibles en raison des voies d’accès submergées et plus de 1300 personnes évacuées.

Le premier ministre François Legault, qui s'est rendu dans un quartier de Gatineau inondé pour constater les dégâts, lundi, a promis que le nouveau programme d'indemnisation permettra aux victimes d'être dédommagées rapidement.

De la pluie, mais « pas de scénario catastrophe »

Mardi ou mercredi, le niveau de l’eau devrait atteindre un pic avant de redescendre par la suite.



Selon Environnement Canada, le corridor qui va de l'Outaouais jusqu'à la région de Chaudière-Appalaches devrait recevoir de la pluie à trois reprises d'ici la semaine prochaine.



Au cours des prochains jours, les températures devraient être « relativement près des normales de saison », indique le météorologue Alexandre Parent.



« Du côté des précipitations, ce sont des systèmes qui se déplacent rapidement et qui n'apportent pas des quantités très importantes de précipitations », ajoute-t-il.

« On pourrait même avoir un fléchissement des températures le week-end prochain, ce qui apporterait des nuits sous zéro dans le nord et dans la région de Québec où il y a encore de la neige, ce qui aiderait à avoir une fonte plus graduelle. Il n'y a pas de scénario catastrophe dans la prochaine semaine », a-t-il dit.



De 10 à 20 millimètres de pluie sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi, possiblement moins dans le secteur de l'Outaouais et de Montréal.



Un autre 10 millimètres de pluie est prévu tard jeudi ou vendredi. Les systèmes doivent toutefois traverser rapidement la province.