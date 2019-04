Attaques au Sri Lanka : la police annonce de nouvelles arrestations

Au nombre des arrestations, la police a également cité un propriétaire d’une maison ayant servi de résidence à certains responsables des attaques.



La veille, le gouvernement a décrété l’état d’urgence, renforçant ainsi les pouvoirs des forces de l’ordre. L'enquête pour faire la lumière sur les événements progresse : les autorités ont été relié les auteurs au National Thowheeth Jama'ath, un mouvement islamiste bénéficiant d'un réseau à l'international.

À l’occasion de la journée de deuil national, trois minutes de silence ont été observées mardi matin en hommage aux personnes tuées. Le bilan a été revu à la hausse, passant de 290 à 310 victimes, certains blessés ayant succombé à leurs blessures, a indiqué un porte-parole de la police.

Le nombre de blessés demeure pour sa part aux alentours de 500.



Les drapeaux ont été mis en berne et les gens se sont inclinés en signe de respect à partir de 8 h 30 (heure locale), l'heure de la première des attaques commises le jour de Pâques.



Les magasins vendant de l'alcool sont fermés, les drapeaux sont en berne et les réseaux de radio et de télévision doivent adapter leur programmation musicale.



À l'église Saint-Antoine de Colombo, théâtre du premier attentat suicide dimanche matin, des dizaines de personnes ont prié en silence, des bougies à la main, certains retenant à grand-peine leurs larmes. À l'issue des trois minutes de silence, la foule a entamé une prière à voix haute.