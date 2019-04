Un enfant dans un état critique après être tombé dans une piscine à Pierrefonds

Les policiers ont initialement évoqué « une possible noyade », mais ont ensuite précisé en début de soirée que l'enfant le plus sérieusement blessé repose à l'hôpital dans un état grave.



Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a rapporté qu'un appel a été fait au 9-1-1 vers 17 h 20 au sujet d'un enfant en arrêt cardiorespiratoire.



Selon le récit de l'accident, un premier enfant serait tombé dans une piscine creusée alors qu'il jouait dans la cour arrière d'une résidence de la rue Sainte-Croix, a indiqué Raphaël Bergeron, un porte-parole du SPVM.



Un deuxième enfant qui jouait avec lui aurait tenté de lui tendre la main, mais serait lui aussi tombé dans la piscine, a raconté l'agent Bergeron. On ignore le lien qui unit les deux enfants.



L'autre enfant a également été transporté dans un centre hospitalier, mais il se porterait bien.



Le Service de police de la Ville de Montréal poursuit son enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident.