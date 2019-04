Vous pouvez aller voter sans carte d’électeur à l’Î.-P.-É.

Tous ceux qui ont le droit de voter aux élections provinciales devraient avoir reçu une carte d'électeur jaune par la poste. On espère que la majorité des électeurs ont reçu cette carte , dit Tim Garrity.

Mais si ce n’est pas votre cas, il ne faut pas paniquer et, surtout, il ne faut pas s’empêcher de se rendre aux urnes et de remplir son devoir de citoyen. Vous avez juste à vous rendre au bureau de vote , assure Tim Garrity, ajoutant que le processus sera plus rapide si vous amenez un permis de conduire ou une autre carte d’identité avec votre adresse.

Si vous n’avez rien de tout cela, vous pouvez prêter serment sur place auprès d’un de nos employés qui vérifiera votre adresse, tant que vous êtes un électeur éligible.

Tim Garrity rappelle également que la loi oblige votre employeur à vous accorder du temps pour que puissiez aller voter.

Où aller voter?

C’est sur cette petite carte jaune qu’il est indiqué où se trouve le bureau de scrutin de votre circonscription électorale.

Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez simplement appeler Élections Î.-P.-É. Ou vous rendre sur son site web pour trouver cette information.

Les bureaux de scrutin seront ouverts le mardi 23 avril de 9 h à 19 h.