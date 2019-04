Le mouvement "plogging" gagne des adeptes en ce Jour de la terre

Le mot plogging est composé de jogging et du mot suédois plocka upp, qui veut dire ramasser.

Il rallie le mouvement, bouger, l'activité physique qui est super bonne pour toi, pour les bienfaits du corps humain, mais aussi avec les valeurs de l'environnement , explique Ève Blais-Cloutier, propriétaire du MUDRA Espace-sportif.

Pamela Rioux a trouvé beaucoup de papier, des verres à café et des mégots de cigarettes, dans la ruelle derrière chez elle à Val-d'Or. Les personnes qui l'ont observé avec ses parents n'étaient pas encourageantes.

On a croisé deux jeunes dames qui se promenaient derrière nous et qui ont dit à voix haute que c'était inutile de faire ça parce que de toute façon la ville allait passer bientôt pour les ramasser et ça m'a fait un peu de peine parce que je me disais que si la communauté s'occupait de ramasser un peu ce qu'elle laissait traîner elle-même, bien ce serait plus propre plus vite , se souvient-elle.

L'objectif du plogging est de ramasser des déchets tout en gardant la forme. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Des adeptes partout dans la région

L'entraîneure en course à pied de Ste-Germaine-Boulé, Tania Rancourt, croise souvent des ordures en bordure de route.

C'est assez fou de voir qu'encore en 2019 les gens le monde lance encore leur restant de lunch par les fenêtres. Je suis sidérée de voir ça complètement, je n'en reviens juste pas Tania Rancourt, entraîneure

Elle apporte parfois un sac lors de ses entraînements.