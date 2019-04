41e édition du pow-wow de l'Université des Premières Nations

L'évènement qui se déroule chaque année depuis 1978 se veut une célébration de la culture des Premières Nations.

Je suis fière de faire partie des Premières Nations , affirme une des participantes Chayla Delorme.

Le pow-wow a attiré des personnes de partout au pays, mais aussi de la Floride et du Nouveau-Mexique.

L'évènement inclut une compétition de danse ainsi que des dizaines de performances musicales.

Près de 800 danseurs et plus de 20 groupes musicaux ont participé au pow-wow cette année.

L'évènement se veut une des plus grandes et plus longues célébrations culturelles dans l'Ouest canadien.

Avec des informations recueillies par Romain Chauvet