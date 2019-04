L’académie St. Mary’s de Winnipeg fête son 150e anniversaire

C’est à la fin du mois d’avril 1869 que le premier archevêque de Saint-Boniface, Mgr Alexandre Taché, a eu vent d’une rumeur selon laquelle les anglicans étaient sur le point d’ouvrir une école.

Afin de les devancer, Mgr Taché a rapidement réuni quelques religieuses pour créer une nouvelle école catholique.

Celle-ci a alors ouvert ses portes très rapidement, dès le 1er mai 1869, dans un modeste bâtiment, situé sur l’avenue Notre-Dame, grâce au dynamisme de soeur Mary McDougall et soeur Sainte-Thérèse. Toutes les deux étaient membres de la congrégation des soeurs de la Charité de Montréal (soeurs grises), fondée, en 1737, par sainte Marguerite d’Youville.

Dès 1874, les soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie prennent la relève des soeurs grises. Leur congrégation, fondée une trentaine d’années plus tôt à Montréal, gérait déjà plusieurs établissements scolaires non seulement au Québec, mais aussi en Oregon, en Ontario, dans l’État de New York et en Californie.

L’Académie St. Mary’s s’agrandit alors à trois reprises sur le site de l’avenue Notre-Dame avant de déménager à l’emplacement actuel, un terrain de six hectares, en 1903.

L’édifice principal a été construit en 1902, mais un important agrandissement est réalisé dès 1909.

En raison de cette riche histoire, l’école « a littéralement grandi avec la ville de Winnipeg », souligne soeur Susan Wikeem, qui a été directrice de l’institution jusqu’en 2014.

Ouverte en 1869, l’Académie St.Mary’s a en effet été créée un an avant que le Manitoba ne devienne officiellement une province et quatre ans avant la création de la ville de Winnipeg.