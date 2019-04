Inondations : le niveau de l’eau demeure élevé dans le nord-ouest du N.-B.

L’eau a atteint le niveau d’inondation à Clair et à Saint-Hilaire lundi et Edmundston devrait les rejoindre demain [mardi] , explique Jasmin Boisvert, du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.

Plusieurs structures sont inondées notamment dans le Haut-Madawaska, mais il s’agit pour la plupart de chalets et il semble qu’aucune habitation permanente n’ait été touchée pour l’instant.

Le site historique de Clair est également inondé un peu plus qu’à l’habitude. Les bénévoles qui s’en occupent ont toutefois prévu le coup la semaine dernière.

On a monté tous les artéfacts à l’étage, affirme Bertin Lang, président du comité de la Société historique de Clair. Qu’est-ce qu’on a pu sortir, on l’a sorti du terrain, il n’y a plus rien au niveau du plancher. Si ça inonde, on aura juste à nettoyer, pas besoin de récupérer comme en 2008.

Les structures inondées dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick ne sont pas des maisons habitées à temps plein pour l'instant. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau

Éviter le pire

Les prévisions laissaient présager des niveaux d’inondations plus importants. Avec les embâcles et la pluie, tout laissait croire que le niveau de l’eau allait monter davantage.

Les précipitations de pluie ont cependant été moins fortes que prévu et les embâcles ont cédé avant que la situation ne devienne grave.

Ils annonçaient presque 100 millimètres de pluie, mais je pense qu'on en a eu environ 40 à 50 millimètres, alors ça a beaucoup aidé , explique le maire de la communauté rurale de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet.

Qui plus est, les résidents ont eu le temps de se préparer.

C'était vraiment alarmant et fallait prendre les mesures nécessaires, rappelle le maire. Vaut mieux être plus préparés que pas préparés.

Pour la résidente du quartier Baker-Brook France Morneault, la préparation n’est pas gratuite, mais vaut la peine.

Ça coûte un petit peu d'argent toutes les années, je dirais depuis deux, trois ans que je fais ça. Mais j'aime mieux que ça me coûte peut-être 200 $ que ça me coûte une cave au complet. France Morneault

France Morneault se prépare chaque année aux inondations depuis maintenant trois ans. Photo : Radio-Canada

Il ne faudrait cependant pas crier victoire tout de suite puisqu'il y a encore beaucoup de neige dans la région, surtout dans les montagnes, et qu'on n'est jamais complètement à l'abri d'autres précipitations de pluie.

Avec les informations de Kassandra Nadeau