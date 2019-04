Sylvain Gaudreault réclame une meilleure cartographie des zones inondables

Sylvain Gaudreault participait lundi à la manifestation à l'Assemblée nationale pour le Jour de la terre. Il estime que les citoyens et les politiciens doivent poser des actions dès maintenant pour lutter contre les changements climatiques.

Il cite en exemple les inondations de cette fin de semaine qui touchent plus de 2500 résidences. Sylvain Gaudreault souhaite que des mesures soient prises afin de mieux connaître les secteurs où les risques sont accrus.

On a une cartographie incomplète, ça implique le ministère de l’Environnement, de la Sécurité publique et des Affaires municipales, pour bien connaître où sont les risques dans les zones inondables au Québec avec des récurrences de quelques années avec des risques élevés d’inondation , a-t-il précisé.

Dans un point de presse lundi, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a réagi à cette demande. Elle a expliqué que la cartographie des zones inondables est un travail complexe.

Cette responsabilité revient d’abord et avant tout aux municipalités aux MRC qui doivent mettre à jour leur carte des zones inondables, mais nos ministères sont vraiment en soutien aux municipalités et aux MRC pour le plus rapidement possible arriver avec des cartes à jour.

Mme Guilbault ajoute qu'une bonne cartographie va de pair avec le nouveau programme du ministère de la Sécurité publique annoncée lundi, qui prévoit des mesures pour les personnes qui sont inondées de façon successive.